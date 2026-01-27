POL-COE: Lüdinghausen, Schulze-Delitzsch-Straße/ Werkzeuge gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Freitag (23.01.26) Werkzeuge aus einer Werkhalle an der Schulze-Delitzsch-Straße gestohlen. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr schlichen sich die Täter ein, entwendeten einen Schlüssel und anschließend Elektrowerkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
