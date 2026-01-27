PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Schulze-Delitzsch-Straße/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Freitag (23.01.26) Werkzeuge aus einer Werkhalle an der Schulze-Delitzsch-Straße gestohlen. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr schlichen sich die Täter ein, entwendeten einen Schlüssel und anschließend Elektrowerkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:36

    POL-COE: Dülmen, Am Bache/ Einbruch in Sporthalle

    Coesfeld (ots) - Unbekannte verschafften sich Zutritt zur Turnhalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums. Zwischen 16 Uhr am Montag (26.01.26) und 10 Uhr am Dienstag (27.01.26) beschädigten die Täter ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:45

    POL-COE: Senden/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt

    Coesfeld (ots) - Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (10.02.2026) um 12.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Senden ein. Die Vorstellung findet im Trauzimmer des Rathauses statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:24

    POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Kapellenweg, Hellerstraße/Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag (26.01.) zwischen 17.00 Uhr und 21.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Kapellenweg. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Haus und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld sowie ein paar Schuhe. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren