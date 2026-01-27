POL-BI: Mehrere Elektrogeräte aus Wohnung gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 24.01.2026, brachten zwei Anwohner der Herbert-Hinnendahl-Straße einen Einbruch zur Anzeige, bei dem Bargeld, Schmuck und zahlreiche elektronischen Geräte gestohlen wurden. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist unklar.
Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag sollen die Täter in der Wohnung mehrere Räume durchsucht haben. Laut Bewohner fehlten Bargeld, Goldketten, drei Armbanduhren, zwei 55 Zoll Fernseher, ein Messerblock, ein Glätteisen und diverse Parfumflaschen.
An der Wohnungstür konnten die Kriminalbeamten keine Einbruchspuren feststellen.
Es ist anzunehmen, dass die Täter die Wohnung mehrmals betreten mussten und ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.
Hinweise zu der Tat und möglichen verdächtigen Personen, die sich in dem Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof" aufgehalten haben, nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell