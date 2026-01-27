PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Elektrogeräte aus Wohnung gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 24.01.2026, brachten zwei Anwohner der Herbert-Hinnendahl-Straße einen Einbruch zur Anzeige, bei dem Bargeld, Schmuck und zahlreiche elektronischen Geräte gestohlen wurden. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist unklar.

Zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Samstag sollen die Täter in der Wohnung mehrere Räume durchsucht haben. Laut Bewohner fehlten Bargeld, Goldketten, drei Armbanduhren, zwei 55 Zoll Fernseher, ein Messerblock, ein Glätteisen und diverse Parfumflaschen.

An der Wohnungstür konnten die Kriminalbeamten keine Einbruchspuren feststellen.

Es ist anzunehmen, dass die Täter die Wohnung mehrmals betreten mussten und ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Hinweise zu der Tat und möglichen verdächtigen Personen, die sich in dem Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof" aufgehalten haben, nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 12:52

    POL-BI: Schneebedecktes Kennzeichen an nicht zugelassenem Pkw

    Bielefeld (ots) - LW/ Bielefeld / Brackwede - Ein 28-Jähriger aus Bielefeld ist wiederholt durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Am Montag, 26.01.2026, fuhr er zudem mit einem nicht zugelassenen VW Golf. Um 13:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer am Eggeweg in Bielefeld Brackwede, dessen vorderes Kennzeichen mit Schnee bedeckt war. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:35

    POL-BI: Dieb greift unbemerkt in den Rucksack

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 26.01.2026, erbeutete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse einer Seniorin, als sie sich am Niederwall aufhielt. Um 16:00 Uhr machte eine Passantin die 86-jährige Bielefelderin zwischen der Hermannstraße und der Ravensberger Straße auf ihren offenstehenden Rucksack aufmerksam. Tatsächlich war die Tasche geöffnet worden und ihr Portemonnaie fehlte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren