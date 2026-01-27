PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneebedecktes Kennzeichen an nicht zugelassenem Pkw

Bielefeld (ots)

LW/ Bielefeld / Brackwede - Ein 28-Jähriger aus Bielefeld ist wiederholt durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Am Montag, 26.01.2026, fuhr er zudem mit einem nicht zugelassenen VW Golf.

Um 13:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer am Eggeweg in Bielefeld Brackwede, dessen vorderes Kennzeichen mit Schnee bedeckt war. Nachdem der 28-jährige Fahrzeugführer aufgefordert wurde seinen Führerschein vorzuzeigen, gab dieser an, seit mehreren Jahren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. In den polizeilichen Informationssystemen konnte ermittelt werden, dass der Bielefelder bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Ihm wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Eine Überprüfung der am VW Golf angebrachten Kennzeichen ergab außerdem, dass diese tatsächlich für einen Ford Ka zugelassen sind. Die eingesetzten Beamten konnten ermitteln, dass der angehaltene VW Golf zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle über keine gültige Zulassung verfügte. Die angebrachten Kennzeichen wurden durch die eingesetzten Beamten vor Ort sichergestellt.

Dem Bielefelder werden neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorgeworfen.

