Polizei Bielefeld

POL-BI: 5er BMW überfährt Straßenschild

POL-BI: 5er BMW überfährt Straßenschild
Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 27.01.2026, flüchtete ein 5er BMW, nachdem er mit einem Straßenschild an der Herforder Straße, in Höhe der Nahariyastraße, kollidiert war. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:45 Uhr stellten Polizisten fest, dass ein Straßenschild auf die Fahrbahn der Nahariyastraße, in Fahrtrichtung Herforder Straße, ragte. Den Unfallspuren nach, befuhr der Unfallverursacher die Herforder Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Nahariyastraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Querungshilfe und kollidierte mit dem dort stehenden Verkehrsschild. Nach der Kollision flüchtete der Autofahrer über die Spur des Gegenverkehrs in Richtung Bahnhofstraße.

Bei dem Unfall blieben Fahrzeugteile zurück, welche einem 5er BMW zugeordnet werden können. Die Ermittlungen zum Fahrzeug und zum Fahrer dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Unfallflucht, zum Auto oder zur Person, die das Fahrzeug fuhr beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

