Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster 84-jähriger angetroffen

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 84-jährigen Mann aus Bornheim (siehe unsere Pressemeldung von 08:27 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6197468) kann zurückgenommen werden.

Er wurde in Bonn-Hardtberg wohlbehalten angetroffen und zurück ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

