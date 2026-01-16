POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster 84-jähriger angetroffen
Bonn (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 84-jährigen Mann aus Bornheim (siehe unsere Pressemeldung von 08:27 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6197468) kann zurückgenommen werden.
Er wurde in Bonn-Hardtberg wohlbehalten angetroffen und zurück ins Krankenhaus gebracht.
