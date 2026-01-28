POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Goethestraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Goethestraße in Seppenrade haben Unbekannte versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Dienstag (27.01.26) und 10 Uhr am Mittwoch (28.01.26) gelang es den Tätern nicht, diverse Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
