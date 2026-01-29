Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Verkehrsunfälle

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (29.01.26) sind zwei Autos an der L581 zusammengestoßen. Gegen 5.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Laer die Landstraße. Zur Unfallzeit schneite es. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie nicht der Witterung angepasst, als die 18-Jährige an einer Kreuzung nicht mehr rechtszeitig zum Stehen kam und mit einem 34-jährigen Autofahrer aus Havixbeck zusammenstieß. In seinem Auto befand sich ein 47-jähriger Mann aus Havixbeck. Die 18-Jährige und der 47-Jährige kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Der 34-jährige Havixbecker erlitt ebenfalls Verletzungen, wurde jedoch vor Ort entlassen.

Rund zehn Minuten später stießen zwei weitere Autos an der L874 in der Bauerschaft Lasbeck zusammen. Gegen 5.45 Uhr rutschte eine 41-jährige Dülmenerin in den Gegenverkehr, worauf es zur Kollision kam. Die 41-jährige blieb nach bisherigem Stand unverletzt, der andere Unfallbeteiligte kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell