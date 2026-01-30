POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Capeller Straße/ Auto kollidiert mit Baum

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag (29.01.26) sind gegen 6 Uhr zwei Autos am Rottkamp zusammengestoßen. Ein 33-jähriger Stadtlohner befuhr den Rottkamp in Fahrtrichtung Dülmener Straße. Dabei geriet er aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrerin aus Coesfeld, die durch den Unfall Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein ...

