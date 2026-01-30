POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Capeller Straße/ Auto kollidiert mit Baum
Coesfeld (ots)
Gegen 6 Uhr ist am Freitag (30.01.26) eine 21-jährige Nordkirchenerin von der Capeller Straße abgekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Glätte von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und erlitt dadurch Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.
