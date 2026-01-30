POL-COE: Nottuln, Baumberg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
An der L874 in der Bauerschaft Baumberg sind Unbekannte in einen Rohbau eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (29.01.26) und 7.30 Uhr am Freitag (30.01.26) beschädigten die Täter die Türen und Fenster und entwendeten Werkzeuge und Baumaterial. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
