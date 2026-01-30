PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Baumberg/ Einbruch

Coesfeld (ots)

An der L874 in der Bauerschaft Baumberg sind Unbekannte in einen Rohbau eingebrochen. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (29.01.26) und 7.30 Uhr am Freitag (30.01.26) beschädigten die Täter die Türen und Fenster und entwendeten Werkzeuge und Baumaterial. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

