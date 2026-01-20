Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Staatschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Darmstadt (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde kam es zwischen dem 24. Dezember 2025 und 17. Januar 2026 zu mehreren Sachbeschädigungen in der Straße "In der Kirchtanne".

Bislang unbekannte Kriminelle beschmierten mit roter sowie orangener Farbe eine Fensterfassade einer gemeinnützigen Organisation. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen Vandalen mindestens vier Mal die Örtlichkeit aufgesucht und die Fassade verunstaltet haben. Aktuellen Erkenntnissen zufolge kann eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden. Daher hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Ein Zusammenhang der Taten ist sehr wahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell