POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm
Einbruch in Firmengebäude
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Zeit vom 30.01.2026 (15.00 Uhr) bis zum 01.02.2026 (10.00 Uhr) in ein Verwaltungsgebäude einer Firma auf der Straße "Am Wasserturm" in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür und weitere Türen im Inneren auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.
