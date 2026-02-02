PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rottkamp
Transporter von Firmengelände entwendet

Coesfeld (ots)

Zwei weiße Opel Transporter entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 28.01.2026, 17.00 Uhr bis 29.01.2026, 09.00 Uhr von einem eingezäunten Platz eines Autohändlers auf dem Rottkamp in Coesfeld. Hierzu brachen sie ein Schloss am Tor auf und gelangen so auf das Gelände. Die Originalschlüssel liegen noch vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:22

    POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Mann stellt sich auf Straße

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Freitag (30.01.26) auf die Sendener Straße gestellt. Gegen 19.20 Uhr nötigte er dadurch Verkehrsteilnehmer zu bremsen. Zudem schlug er auf die Motorhaube eines Autos. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - schlank - rund 45 Jahre alt - langer, spitzer Vollbart - etwa 1,70 Meter groß - dunkle Haare - starke ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:11

    POL-COE: Coesfeld, Am Wasserturm / Einbruch in Firmengebäude

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Zeit vom 30.01.2026 (15.00 Uhr) bis zum 01.02.2026 (10.00 Uhr) in ein Verwaltungsgebäude einer Firma auf der Straße "Am Wasserturm" in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür und weitere Türen im Inneren auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:26

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Sendener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Für einen 47-jährigen Autofahrer aus Nottuln endete die Fahrt am Samstag (31.01.26) an der Sendener Straße in Appelhülsen. Gegen 14.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung dem Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wo er durch glasige Augen und verengte Pupillen auffiel. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren