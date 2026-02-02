Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rottkamp

Transporter von Firmengelände entwendet

Coesfeld (ots)

Zwei weiße Opel Transporter entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 28.01.2026, 17.00 Uhr bis 29.01.2026, 09.00 Uhr von einem eingezäunten Platz eines Autohändlers auf dem Rottkamp in Coesfeld. Hierzu brachen sie ein Schloss am Tor auf und gelangen so auf das Gelände. Die Originalschlüssel liegen noch vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell