POL-COE: Dülmen, Dornenkamp/ Auto kollidiert mit Laterne
Coesfeld (ots)
Am Dornekamp ist ein unbekannter Autofahrer am Freitag (30.01.26) mit einer Laterne zusammengestoßen. Das geschah zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Daraufhin flüchtete dieser. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
