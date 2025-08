Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: vermisste 17 jährige Jugendliche aufgegriffen

Gera (ots)

Am 31.07.2025 konnte die vermisste 17 Jährige Leonie Resch gegen 11:50 Uhr am Bahnhof in Uelzen (Niedersachsen) angetroffen werden. Polizeibeamte des zuständigen Polizeireviers griffen die Jugendliche am Bahnhof auf und übergaben sie an das medizinische Personal. Die Polizei Gera bedankt sich bei allen Hinweisgebern sowie mitwirkenden Dienststellen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell