POL-KA: (KA) Philippsburg - Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf der B35

Karlsruhe (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem LKW führte am Montagnachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B35.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer gegen 14:50 Uhr auf der Bundesstraße 35 in Fahrtrichtung Germersheim. Aus bislang unklarer Ursache geriet er zwischen Huttenheim und Rheinsheim in den Gegenverkehr. Trotz des Ausweichmanövers eines entgegenkommenden 45-jährigen Sattelzugfahrers kollidierten die Fahrzeuge und der Pkw prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Lkw. Der 22-jährige Pkw-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Fahrer des LKW blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Infolge der Wucht des Aufpralls waren die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten war der Fahrstreifen in Richtung Germersheim bis etwa 20:00 Uhr gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 300.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

