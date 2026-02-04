PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wiesental

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr offenbar Zutritt in ein Wohnhaus in der Vollmerseckstraße in Wiesental.

Ob die Einbrecher auf der Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

