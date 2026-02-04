PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit unter Jugendlichen mündet in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Ein Streit zwischen vier jungen Männern eskalierte offenbar am Dienstagabend und endete mit einem Leichtverletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 20:45 Uhr im Bereich des Europaplatzes eine Gruppe von drei jungen Männern im Alter von 14 bis 19 Jahren mit einem 15-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte wohl die Situation und zog eine körperliche Auseinandersetzung nach sich.

Hierbei wirkte die Gruppierung offenbar mit Schlägen und Tritten auf den 15-Jährigen ein, der anschließend flüchtete. Die Angreifer folgten dem jungen Mann, woraufhin er ein mitgeführtes Pfefferspray gegen die Verfolger, mutmaßlich zur Notwehr, eingesetzt haben soll.

Erst nach dem Einschreiten von Passanten, ließ die Gruppe von dem 15-Jährigen ab, der wohl leichte Verletzungen davontrug.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben sie unverletzt.

Gegen alle Beteiligten wurden nun Strafverfahren eingeleitet.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe

