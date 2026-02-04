PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus - Tatbeteiligte festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Karlsruhe wurde gestern ein 28-jähriger Mann mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mutmaßlich wurde bei der Tat eine Schere verwendet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 28-Jährige am Dienstagabend kurz vor 21:00 Uhr am Marktplatz auf einen 18-Jährigen und dessen 17-jährigen Begleiter getroffen sein. Hier soll der spätere Verletzte den 18-Jährigen aus unbekannten Gründen zunächst mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Als der 17-jährige Freund offenbar dazwischen gehen wollte, habe der 28-Jährige den Jugendlichen ebenfalls mit Faustschlägen traktiert. Bei dem Kampf wurde der Geschädigte mit einem Stickwerkzeug am Rücken verletzt.

Der Tat vorausgegangen waren offenbar verbale Streitigkeiten zwischen den Beteiligten.

Nach den wechselseitigen Gewaltanwendungen meldeten sich die Kontrahenten selbständig beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz. Hier stellten die Polizeibeamten mehrere Stichverletzungen am Rücken des 28-Jährigen fest. Eine mutmaßlich als Waffe eingesetzte Schere konnte bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Der Verletzte wurde zur Versorgung der Wunden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Gegen alle Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen, den jeweiligen Beteiligungen und den Hintergründen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

