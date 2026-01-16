Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bratsche in Straßenbahn liegengelassen - Zeugenaufruf

Mannheim/Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Person ließ am Mittwoch in einer Straßenbahn der Linie 5 eine Bratsche samt Koffer mitgehen.

Eine 78-jährige Frau war zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr mit der Straßenbahn von Seckenheim in Richtung Dossenheim unterwegs. Unmittelbar nach dem Verlassen der Bahn in Dossenheim, bemerkte die Frau, dass sie ihren Bratschen-Koffer mitsamt Instrument in der Bahn liegengelassen hatte. Die Straßenbahn war zwischenzeitlich jedoch weitergefahren. Eine Nachfrage über die Leitstelle der rnv ergab, dass der Koffer samt Bratsche in der Bahn nicht mehr aufgefunden werden konnte.

Bei der Bratsche handelt es sich um ein hochwertiges Instrument, das für die Besitzerin einen hohen ideellen Wert darstellt.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Instruments, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell