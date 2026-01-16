Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin um 17:10 Uhr die Muckensturmer Straße von Hohensachsen kommend in Fahrtrichtung Muckensturm. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin war zur selben Zeit in Richtung Hohensachsen unterwegs und beabsichtigte im Weiteren, nach links auf die B3 abzubiegen. Hierbei kollidierte die 39-Jährige mit dem Hyundai, wodurch beim Ford die Airbags ausgelöst wurden. Die 75-Jährige sowie der 55-jährige Mitfahrer im Ford wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim unterstützte die Maßnahmen vor Ort mit 5 Fahrzeugen und 19 Wehrleuten. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell