Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekanntes Fahrzeug touchiert Kind und verlässt die Örtlichkeit - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr wurde ein 10-jähriges Mädchen in der Bahnhofstraße, an der Ecke zur Schulstraße, von einem nicht näher bekannten blauen Fahrzeug touchiert, wodurch sie Schmerzen erlitt und leicht verletzt wurde.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge wartete die Minderjährige mit ihren Freundinnen auf dem Gehweg, um im weiteren Verlauf die Fußgängerampel zu nutzen und die Straße zu überqueren. Während die 10-Jährige wartete, fuhr eine bislang unbekannte Person die Schulstraße entlang und bog nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit dem Kind. Die verursachende Person setzte die Fahrt einfach fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern oder die Personalien zu hinterlassen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

