POL-MA: Mannheim: Einbruch in Fußballzentrum, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 03:30 Uhr und 14:00 Uhr Zutritt zu einem Fußballzentrum in der Straße Am Ullrichsberg und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Unbekannten gelangen über einen Notausgang in das Gebäude und entnahmen das Bargeld aus zwei Kassen. Anschließend flüchteten sie. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

