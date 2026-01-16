Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Hähnchengrill, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr verschafften sich Unbekannte auf dem Bahnhofsvorplatz Zutritt zu einem mobilen Hähnchengrill und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie versuchten zunächst, mit einer Eisenstange eine Tür aufzubrechen, scheiterten aber. Anschließend gelang es den Unbekannten, das Verkaufsfenster des Wagens zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Der entstandene Gesamtschaden ist noch unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

