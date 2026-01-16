PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Hähnchengrill, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr verschafften sich Unbekannte auf dem Bahnhofsvorplatz Zutritt zu einem mobilen Hähnchengrill und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie versuchten zunächst, mit einer Eisenstange eine Tür aufzubrechen, scheiterten aber. Anschließend gelang es den Unbekannten, das Verkaufsfenster des Wagens zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Der entstandene Gesamtschaden ist noch unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren