POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der L535 zwischen Schönau und Altneudorf im Einsatz. Auf der Landstraße kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Über die genaue Anzahl der Verletzten sowie deren Schwere liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Die Landstraße ist aufgrund der ...

mehr