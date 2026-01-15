POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 2
Mannheim (ots)
Die vermisste Person konnte um 20:30 Uhr durch Polizeikräfte im Bereich Ladenburg wohlbehalten angetroffen werden. Der polizeiliche Einsatz ist somit beendet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell