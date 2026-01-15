PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: L535 nach Unfall voll gesperrt - PM1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der L535 zwischen Schönau und Altneudorf im Einsatz. Auf der Landstraße kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Über die genaue Anzahl der Verletzten sowie deren Schwere liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Die Landstraße ist aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

