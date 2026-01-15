Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 58-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 58-jährigen türkischen Staatsbürger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Am gestrigen Tag, 14. Januar 2026, soll der Tatverdächtige gegen 16:15 Uhr ein Café in H 3 in der Mannheimer Innenstadt betreten und dort seiner vorgefassten Absicht entsprechend ohne Vorwarnung aus einer scharfen Pistole mehrere Schüsse auf einen ahnungslos an einem Tisch sitzenden 47-Jährigen abgeben haben. Einer der Schüsse soll den Geschädigten am Oberschenkel getroffen, die anderen ihn verfehlt haben. Unmittelbar danach soll der 58-Jährige das Lokal in der Annahme verlassen haben, dass der Geschädigte aufgrund der abgegebenen Schüsse sterben könnte. Eine Lebensgefahr konnte im Rahmen der darauffolgenden ärztlichen Versorgung des 47-Jährigen ausgeschlossen werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten im Tatortnahbereich zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Hierbei soll der 58-Jährige im Besitz der mutmaßlichen Tatwaffe gewesen sein. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Heute, am 15. Januar 2026, wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim den Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Nach der Eröffnung wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell