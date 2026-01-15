Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 2

BAB 6 (ots)

Gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim ein Auffahrunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Ford-Fahrerin einem vorausfahrenden Lkw aus bislang unbekannten Gründen hinten aufgefahren sein. Durch den Aufprall verkeilte sich der Pkw teilweise unter dem Lkw, wodurch ein Mitfahrer des Ford eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob und inwieweit sie verletzt wurde, ist bislang unbekannt. Der verletzte Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn kommt es in Höhe der Unfallstelle aufgrund von Neugierigen ebenfalls zu einem Rückstau.

