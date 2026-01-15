PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch war ein 48-jähriger Radfahrer auf der Neuenheimer Landstraße in Richtung Brückenkopfstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Bergstraße. Um kurz von 16:30 Uhr bog an dann der Kreuzung in Richtung Brückenkopfstraße ab. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Auto. Aufgrund des Aufpralls verletzte sich der Radfahrer am rechten Bein. Eine medizinische Versorgung des Leichtverletzten vor Ort war nicht von Nöten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
