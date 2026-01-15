PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

BAB 6 (ots)

Aktuell befinden sich Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst aufgrund eines Unfalls auf der BAB 6 zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim vor Ort. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund des Unfalls kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:13

    POL-MA: Mannheim: Betrunkener telefoniert während Fahrt und verursacht Unfall

    Mannheim (ots) - Ein betrunkener Fahrer eines Mercedes Sprinter verunfallte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Feudenheimer Straße, nachdem er während der Fahrt telefonierte. Der 28-Jährige war in Richtung B38a unterwegs, als er beim Spurwechseln nach rechts ein daneben fahrendes Auto übersah. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der telefonierende Betrunkene ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:12

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Autofahrerin bei Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch wurde eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin bei einem Unfall in der Neulandstraße leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Jahnstraße unterwegs, als der 72-jährige Fahrer eines Ford Transit die herannahende Autofahrerin beim Verlassen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren