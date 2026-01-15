Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

BAB 6 (ots)

Aktuell befinden sich Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst aufgrund eines Unfalls auf der BAB 6 zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim vor Ort. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund des Unfalls kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

