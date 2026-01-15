Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Autofahrerin bei Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin bei einem Unfall in der Neulandstraße leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Jahnstraße unterwegs, als der 72-jährige Fahrer eines Ford Transit die herannahende Autofahrerin beim Verlassen eines Tankstellengeländes übersah und mit dieser kollidierte. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 24-Jährige schließlich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

