Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Mannheim/BAB 6 (ots)

Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der A 6 bei Mannheim.

Ein 42-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Ford auf der rechten Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen überholte er verbotswidrig ein auf der linken Spur fahrendes Fahrzeug. Nach Abschluss des Überholvorgangs wollte er wieder auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß er mit der Front seines Ford gegen das Heck eines auf der rechten Fahrspur fahrenden VW, der von einer 76-jährigen Autofahrerin gesteuert wurde. Der Ford schleuderte nach der Kollision gegen die Mittelleitplanke und blieb schließlich auf der linken Fahrspur liegen. Der VW kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Die Fahrerin des VW sowie deren 79-jähriger Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 42-Jährige wurde leicht verletzt, begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Abschleppmaßnahmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle über die rechte Fahrspur vorbeigeleitet. Darüber hinaus musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn mehrmals kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 23.40 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell