POL-MA: BAB6/Mannheim-Rheinau: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Am Mittwoch ereignete sich auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auffahrunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6196543)

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 69-jähriger VW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der BAB 6. Als der Verkehr vor ihm verlangsamte und ein vorausfahrendes Fahrzeug zwischen dem rechten und dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam, bremste der 69-Jährige ebenfalls sein Fahrzeug ab und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Eine nachfolgende 24-jährige Seat-Fahrerin, die ebenfalls vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, bemerkte den zwischenzeitlich zum Stehen gekommenen VW zu spät und fuhr diesem ins Heck. Durch den Zusammenstoß zog sich die 24-Jährige eine Verletzung am Finger zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Der Seat musste abgeschleppt werden. Gegen 19:35 Uhr wurde die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

