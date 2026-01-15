PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kaffee aus Kirche entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen wurden aus einem Gotteshaus des Stadtteils Neckarstadt-West mehrere Packungen Kaffee entwendet.

Der oder die Unbekannte betrat im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch die Kirche in der Lutherstraße und gelangte so in den Vorraum, wo unter anderem mehrere Packungen Kaffee gelagert waren.

Mindestens 10 Packungen Kaffee nahm die Täterschaft an sich und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei etwa 100 Euro. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür sowie eines Schrankes entstand ein Sachschaden, dessen Höhe sich derzeit noch nicht beziffern lässt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

