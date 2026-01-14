Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 18-Jähriger verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr verursachte ein 18-jähriger VW-Fahrer einen Unfall mit zwei Leichtverletzten. Der Fahranfänger war auf der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs und wollte nach links in die Lilienthalstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Ford, welcher auf der Braunschweiger Allee aus Blumenau kommend unterwegs war und kollidierte mit diesem. Die 21-jährige Beifahrerin des VWs sowie der 58-jährige Ford-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste bis etwa 19:40 Uhr der Linienverkehr des ÖPNV eingestellt werden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Aufgrund der Beschädigung musste beide Autos abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell