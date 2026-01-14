PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 18-Jähriger verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr verursachte ein 18-jähriger VW-Fahrer einen Unfall mit zwei Leichtverletzten. Der Fahranfänger war auf der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs und wollte nach links in die Lilienthalstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Ford, welcher auf der Braunschweiger Allee aus Blumenau kommend unterwegs war und kollidierte mit diesem. Die 21-jährige Beifahrerin des VWs sowie der 58-jährige Ford-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste bis etwa 19:40 Uhr der Linienverkehr des ÖPNV eingestellt werden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Aufgrund der Beschädigung musste beide Autos abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren