Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher entwendet alkoholische Getränke aus Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach eine bislang unbekannte Person in ein Vereinsgebäude im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ein und entwendete daraus mehrere Getränkeflaschen.

Der Unbekannte gelangte gegen 01:00 Uhr über eine Terrassentür in das Gebäude im Turfweg und durchsuchte das Innere. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden mehrere Alkoholflaschen unterschiedlicher Marken entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 500 Euro.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - circa 185 cm groß, - normale Statur.

Er soll zur Tatzeit helle Oberbekleidung, eine Mütze sowie einen Schal, den er bis ins Gesicht gezogen hatte, getragen haben. Außerdem trug er einen großen, dunklen Rucksack bei sich sowie eine Tragetasche.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

