PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher entwendet alkoholische Getränke aus Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach eine bislang unbekannte Person in ein Vereinsgebäude im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ein und entwendete daraus mehrere Getränkeflaschen.

Der Unbekannte gelangte gegen 01:00 Uhr über eine Terrassentür in das Gebäude im Turfweg und durchsuchte das Innere. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden mehrere Alkoholflaschen unterschiedlicher Marken entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 500 Euro.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - circa 185 cm groß,
   - normale Statur.

Er soll zur Tatzeit helle Oberbekleidung, eine Mütze sowie einen Schal, den er bis ins Gesicht gezogen hatte, getragen haben. Außerdem trug er einen großen, dunklen Rucksack bei sich sowie eine Tragetasche.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:39

    POL-MA: Heidelberg: Teure Pokémon-Karten gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Ein 29-Jähriger bot im Internet drei seltene Pokémon-Karten an. Mit einem Interessenten einigte er sich auf einen Kaufpreis von 5.000 Euro und man verabredete sich für eine Übergabe in Heidelberg. Am Dienstag trafen sich beide um kurz vor 10 Uhr in der Baden-Badener-Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Sie setzen sich in ein Auto, um dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren