Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Mannheim-Rheinau: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kollidierten am Mittwochabend kurz vor 18:00 Uhr auf der BAB6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn zwei Autos miteinander, wobei sich ein Unfallbeteiligter leicht verletzte. Aktuell kommt es zu mehreren Kilometern Rückstau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ortskundige Fahrer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell