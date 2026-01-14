Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: 21-Jähriger verursacht zwei Auffahrunfälle auf Autobahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr verursachte ein 21-jähriger Smart-Fahrer auf der A6 zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Mannheim zwei Auffahrunfälle und flüchtete. Der 21-Jährige war in Richtung Mannheim unterwegs, als er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte und unmittelbar vor einer 34-jährigen VW-Fahrerin einscherte. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Frau stark abbremsen, was ein hinter ihr fahrender Mercedes-Fahrer zu spät erkannte und ins Heck des VWs fuhr. Ein nachfolgender Sprinter-Fahrer erkannte die Unfallsituation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dem dahinterfahrenden 56-jährigen Ford-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig, seinen 3,5-Tonner zum Stehen zu bringen und kollidierte mit dem Heck des Sprinters. Der 21-Jährige Smart-Fahrer flüchtete im Anschluss. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte der Flüchtige letztlich ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme musste der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell