Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mädchen nach Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich kurz nach 08:00 Uhr in der Lilienthalstraße kurz vor der Einmündung zur Sonderburger Straße ein Unfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Ersten Unfallermittlungen zufolge war die Fußgängerin auf dem Gehweg unterwegs und betrat plötzlich und unvorhersehbar die Lilienthalstraße, um diese zu überqueren.

Eine 39-jährige VW-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Die Minderjährige wurde vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Verkehrsbeeinträchtigungen gab es keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Auto ist noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell