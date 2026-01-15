PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener telefoniert während Fahrt und verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Ein betrunkener Fahrer eines Mercedes Sprinter verunfallte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Feudenheimer Straße, nachdem er während der Fahrt telefonierte. Der 28-Jährige war in Richtung B38a unterwegs, als er beim Spurwechseln nach rechts ein daneben fahrendes Auto übersah. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der telefonierende Betrunkene den Sprinter ruckartig nach links, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Ampelmasten. Hierbei verursachte er einen Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten mehrere leere Schnapsflaschen im Fahrzeug des 28-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich, dass der Mann mit fast 2 Promille unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem längeren Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

