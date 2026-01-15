Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher flieht auf Roller vor der Polizei

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wollte gegen 0:50 Uhr eine Streife des Polizeireviers Weinheim den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, der vom Parkplatz eines Schnellimbisses auf die B 3 fuhr. Doch trotz eindeutiger und mehrfacher Anhaltesignale der Polizei hielt der Fahrer nicht an. Stattdessen beschleunigte er seinen Roller und fuhr über den Gehweg in den Suezkanalweg. Dabei fiel der Streife auf, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die anschließende Flucht des Fahrers führte vom Käsackerweg in die Anne-Frank-Straße und weiter in die Klausingstraße. Dort bog der Fahrer dann nach rechts in die Mannheimer Straße, um stadteinwärts zu fahren. Schließlich konnte er vor der Einmündung Suezkanalweg gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer den Roller ohne Erlaubnis des Besitzers genutzt hatte. Der Roller war nicht versichert und der Jugendliche verfügte auch nicht über die nötige Fahrerlaubnis. Er wurde im Anschluss seinen Eltern überstellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs verantworten.

