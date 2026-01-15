Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Seniorin wird Opfer trickreicher Diebe - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine 79-jährige Frau wurde am Mittwochmittag im Stadtteil Vogelstang Opfer eines trickreichen Diebesduos.

Die Seniorin befand sich gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Vogelstang-Center. Beim Einsteigen in ihr Auto wurde sie von einer jungen Frau nach einer Adresse gefragt, die auf einem Zettel notiert war. Die 79-Jährige gab der Frau zu verstehen, dass sie ihr nicht helfen könne, und fuhr davon. Als die Frau schließlich an ihrer nahegelegenen Wohnanschrift angekommen war und ihr Fahrzeug in die Garage gefahren hatte, hielt vor ihrer Einfahrt ein dunkler Pkw mit OF-Kennzeichen. Die junge Frau vom Parkplatz stieg aus diesem Fahrzeug aus und hielt der Seniorin erneut den Zettel mit der besagten Anschrift hin. In diesem Moment bemerkte die 79-Jährige, dass sich eine männliche Person geduckt zu ihrem Auto schlich, die Beifahrertür öffnete und die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche an sich nahm. Anschließend rannte der Mann zurück zu dem dunklen Pkw. Zeitgleich lief auch die junge Frau zu dem Fahrzeug zurück und stieg ein. Der Pkw flüchtete daraufhin zügig in Richtung Thüringer Straße.

In der Handtasche befanden sich neben dem Geldbeutel mit Ausweis, Führerschein, Bankkarte und weiteren persönlichen Papieren auch ein Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Eine Beschreibung des diebischen Duos liegt bislang nicht vor. Vom Fluchtfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw mit OF-Kennzeichen handelte.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Mannheim-Vogelstang.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell