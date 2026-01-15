Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich von Ladenburg nach einer vermissten Person. Ein Polizeihubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz. Vermisst wird ein 80-jähriger Mann, der ca. 170-175 cm groß ist und eine normale Statur hat. Er hat graue kurze Haare, trägt eine schwarze Steppjacke der Marke "Wellenstein" und eine Jeans. Der Herr ist zu Fuß unterwegs. Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 oder der Polizeinotruf entgegen.

