Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Schwetzingen/Hockenheim: Nach Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz, Sperrung aufgehoben, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6197250 Bei dem Auffahrunfall wurde sowohl die 61-jährige Fahrerin als auch ihr 30-jähriger Beifahrer in dem PKW eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten zur weiteren ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert werden. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, dem Abschleppvorgang und der Fahrbahnreinigung war die Unfallstelle bis 17:30 Uhr voll gesperrt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell