Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Marley-Jakoon Huthmann aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Bereits seit Montag, 29. Dezember 2025, ist der 13-jährige Marley-Jakoon Huthmann aus einer Wohngruppe in Saarbrücken abgängig. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt.

Hinweisen zufolge soll sich der Junge im Innenstadtbereich von Saarbrücken und im Stadtteil Burbach aufhalten.

Der 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 165 cm groß
   - ca. 60 kg
   - kräftige Statur
   - kurze blonde Haare

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des vermissten Kindes, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

