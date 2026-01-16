Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38: Warnbaken umgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierte ein Fahrzeug der Marke Ford mit mehreren Warnbaken, die auf der B 38, kurz hinter der Brücke der Marburger Straße, in Fahrtrichtung Mannheim aufgestellt waren.

Aufgrund von Beschädigungen der Fahrbahn war zuvor der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße mit mehreren Warnbaken gesperrt worden.

Eine bislang unbekannte Person war gegen 23:15 Uhr aus Richtung Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs, als sie mehrere dieser aufgestellten Warnbaken überfuhr, verschob und sogar teilweise beschädigte. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte über einen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und setzte die Fahrt nach einem kurzen Halt einfach fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Person soll mit einem Transporter unterwegs gewesen sein, der durch die Kollision ebenfalls beschädigt worden ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei mindestens 3.000 Euro.

Ersten Unfallermittlungen zufolge wurden durch die beschädigten und verschobenen Baken anschließend weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet. Außerdem soll auf Höhe der Abfahrt Heppenheimer Straße/Waldstraße auch eine Warnbake verschoben und hierdurch auf dem Ausfädelungsstreifen platziert worden sein.

Hintergründe zu dem Unfallgeschehen sind Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können oder durch die Unfallfolgen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

