Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: L535 nach Unfall voll gesperrt - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagnachmittag kurz nach 16:00 Uhr auf der L535 zwischen Schönau und Altneudorf zu einem Verkehrsunfall. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6197331 Nach Beendigung der Unfallaufnahme vor Ort wird von folgendem Unfallsachverhalt ausgegangen. Ein 68-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die L535/Weinheimer Straße von Schönau kommend in Richtung Altneudorf, als dieser aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit der entgegen fahrenden 36-jährigen Fahrzeugführerin eines PKW, Mercedes, indem sich außer ihr noch drei Kinder im Alter zwischen 5 bis 8 Jahren befanden. Alle Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Fachfirmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Des Weiteren mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, dem Abschleppvorgang und der Fahrbahnreinigung war L 535 in beide Fahrtrichtungen von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

