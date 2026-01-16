Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer die Weinheimer Straße in südliche Richtung. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich verlor der 36-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung am Bein zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten mussten beide Fahrbahnen durch die Freiwillige Feuerwehr bis 17:50 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

