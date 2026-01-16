PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer die Weinheimer Straße in südliche Richtung. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich verlor der 36-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung am Bein zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten mussten beide Fahrbahnen durch die Freiwillige Feuerwehr bis 17:50 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:43

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Fußballzentrum, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 03:30 Uhr und 14:00 Uhr Zutritt zu einem Fußballzentrum in der Straße Am Ullrichsberg und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Unbekannten gelangen über einen Notausgang in das Gebäude und entnahmen das Bargeld aus zwei Kassen. Anschließend flüchteten sie. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:42

    POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Hähnchengrill, Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr verschafften sich Unbekannte auf dem Bahnhofsvorplatz Zutritt zu einem mobilen Hähnchengrill und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie versuchten zunächst, mit einer Eisenstange eine Tür aufzubrechen, scheiterten aber. Anschließend gelang es den Unbekannten, das Verkaufsfenster des Wagens zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren