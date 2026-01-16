Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-Jähriger versucht sich durch die Theorieprüfung zu mogeln

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Mann fiel bei einer theoretischen Führerscheinprüfung am Donnerstag gegen 11:45 Uhr in Mannheim-Wohlgelegen auf. Der Mann nutzte technische Hilfsmittel, welche er versteckt am Körper trug, um sich durch die Prüfung zu mogeln. Der Fahrerlaubnisprüfer bemerkte dies und stellte den Mann zur Rede. Da der Prüfling den Ohrstöpsel nicht mehr eigenständig herausnehmen konnte, wurde er durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Prüfung war damit beendet, bevor sie richtig begonnen hat - der Führerschein bleibt daher vorerst Theorie. Derzeit wird noch näher geprüft, inwiefern datenschutzrechtliche Verstöße vorliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell