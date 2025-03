Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Schwarzbach (ots)

Am Sonntag (16. März) hat die Bundespolizeiinspektion Freilassing bei Grenzkontrollen an der Kontrollstelle auf der A8 einen gesuchten Ungarn verhaftet. Er muss nun für eine längere Zeit ins Gefängnis.

Der 53-Jährige versuchte am Sonntagmorgen um 2.20 Uhr als Insasse eines PKW in die Bundesrepublik einzureisen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten das Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen und überprüften die Insassen. Bei dem Ungarn stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft München I wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Mann sucht. Das Amtsgericht München hatte ihn im September 2017 zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem der Ungar einen Teil der Strafe in der Justizvollzugsanstalt Bernau verbüßt hatte, wurde er im Oktober 2019 in sein Heimatland abgeschoben. In diesem Zusammenhang wurde gegen den Mann eine Einreisesperre für die Bundesrepublik verhängt. Trotzdem versuchte er nun wieder nach Deutschland einzureisen. Zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 354 Tagen wurde der Ungar durch die Bundespolizei verhaftet und erneut in die Justizvollzugsanstalt Bernau eingeliefert.

Auch am Montag (17. März) haben Bundespolizisten kurz nach Mitternacht bei Grenzkontrollen an der Kontrollstelle auf der A8 einen Mann verhaftet. Den 45-jährigen Bosnier kontrollierten die Beamten als Insasse eines Reisebusses. Die Überprüfung seiner Daten ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er im Februar 2022 zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er muss nun den Gang ins Gefängnis antreten.

