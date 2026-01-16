Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hemsbach einzubrechen.

Zwei Unbekannte klingelten kurz vor 12 Uhr zunächst an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Hüttenfelder Straße. Die Mutter des Hausbesitzers, die sich in den Wohnräumen befand, lief sie zur Tür, um diese zu öffnen. In der Zwischenzeit begaben sich die beiden unbekannten Täter zur Rückseite des Hauses und hebelten die Terrassentür auf. Als sie bemerkten, dass die Haustür geöffnet wurde und sich jemand im Haus befand, ließen sie von ihren Einbruchsplänen ab und flüchteten durch den Hof des Anwesens auf die Hüttenfelder Straße. Der weitere Fluchtweg ist derzeit nicht bekannt. Inwiefern es den Tätern gelungen war, in die Wohnräume einzudringen und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die im Haus anwesende Mutter konnte lediglich erkennen, dass es sich bei den Eindringlingen um zwei männliche Personen gehandelt hatte.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten, flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

